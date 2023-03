Gosens, la titolarità è possibile. Le prestazioni ci sono, manca il gol

Robin Gosens non ha mai toccato il livello fatto vedere con la maglia dell’Atalanta, ma è migliorato vistosamente e dà fiducia in vista delle prossime partite. Il suo rientro potrebbe aiutare Simone Inzaghi, manca solamente un gol.

CONTRIBUTO – Simone Inzaghi è restio a cambiamenti, questo è noto e i casi sono differenti. Uno di questi è sulla fascia sinistra, dove per vedere Robin Gosens con continuità si è dovuto aspettare solamente l’infortunio di Federico Dimarco. Il tedesco da febbraio a marzo ha giocato per la prima volta nella sua esperienza milanese tre partite consecutive da titolare, risultando tra l’altro spesso il migliore in campo. A Bologna è stato l’unico passibile di sufficienza, contro il Lecce invece ha fatto la differenza e aiutato per il gol di Henrikh Mkhitaryan. L’esterno ha mostrato cattiveria, voglia di determinare e conquistare il posto che gli spettava da inizio anno senza Ivan Perisic. Gosens può essere una risorsa in più in questo finale di stagione, forse quella più importante per uscire dalla crisi in campionato. Un gol potrebbe coronare le ultime ottime prestazioni, serve il rientro in extremis dall’infortunio contro la Fiorentina.