Barella, la Nazionale per ritrovare la serenità smarrita con l’Inter

L’Inter non sta vivendo un buon momento, soprattutto in campionato. Nelle ultime partite la squadra sembra aver subito un’involuzione e ciò ha pesantemente condizionato anche un calciatore dinamico come Nicolò Barella. La pausa in nazionale potrebbe rappresentare la giusta occasione per il centrocampista di ritrovare la serenità e tornare a giocare ai suoi livelli abituali.

PERIODO COMPLICATO − L’Inter è in un periodo di grande difficoltà. La squadra fatica ad avere la solita fluidità e rapidità di manovra e questo ha provocato un brusco calo dei risultati e dei gol segnati. I problemi in questione stanno inoltre condizionando le prestazioni dei singoli. Tra quelli che stanno offrendo un rendimento al di sotto delle proprie possibilità vi è sicuramente Nicolò Barella. Il centrocampista nelle ultime partite è parso non essere il solito calciatore dinamico che corre per novanta minuti e che alla sostanza abbina un’ottima qualità tecnica. In particolare nel match di Champions League a Oporto, l’ex Cagliari ha faticato e non poco a entrare in partita sbagliando anche passaggi semplici che avrebbero potuto costare caro ai fini delle qualificazione.

OPPORTUNITÁ NAZIONALE − Ora però c’è la pausa delle nazionali e come c’era da aspettarsi Barella è stato convocato da Roberto Mancini. Con l’Italia per il centrocampista potrebbe essere la giusta occasione per ricaricare le pile e ritrovare la serenità perduta. Vincere con la nazionale potrebbe infatti consentirgli di ritrovare le giuste motivazioni per poter poi aiutare al meglio l’Inter in un complicatissimo mese di Aprile. Inoltre questa tornata di partite di qualificazione ai prossimi Europei, dovrebbe garantirgli anche l’occasione di poter finalmente riposare. Tralasciando il match con l’Inghilterra dove probabilmente partirà trai titolari, nella gara con Malta Mancini potrebbe tenerlo a riposo. La formazione maltese non è sicuramente un’avversario che preoccupa e per questo quasi sicuramente ci sarà un grande turn over rispetto alla partita con gli inglesi.