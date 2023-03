Pellissier: «Italiano all’Inter? Passo importante! Lì faticano in tanti»

Pellissier si è espresso sul possibile nome di Vincenzo Italiano per il post Inzaghi all’Inter. L’ex giocatore del Chievo lo ritiene forse proibitivo

PASSO IMPORTANTE − Sergio Pellissier a Radio Firenze Viola sull’eventuale nome di Italiano per il post Inzaghi: «Italiano ha fatto tanti salti importanti in questi anni e sta dimostrando di fare molto bene. All’Inter? Fare questo passaggio così, non è semplice. Ci sarebbero delle aspettative altissime, anche rispetto a Firenze, ma è uno che gli piace mettersi in gioco. Potrebbe fare benissimo come no. Potesse vincere tutte le partite, giocherebbe sempre per vincere. L’Inter è un passo importante per qualsiasi allenatore. Ha fatto fatica anche Gasperini quando è andato all’Inter, non è semplice. Anche se hai delle idee importanti, se sei un allenatore innovativo e di carattere, quando vai nelle grandi squadre, la gestione dell’ambiente, la gestione dei giocatori è diversa rispetto a quando sei in una piccola, ovviamente».