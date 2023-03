Dimarco, brutto calo. Mancano passaggi chiave con la Juventus

La partita di Federico Dimarco ha deluso le aspettative. Non è la prima volta nelle ultime settimane, il caso inizia a far parlare e Robin Gosens scalpita per il posto da titolare. Contro la Juventus l’esterno italiano non ha mai inciso.

PRESTAZIONE – Federico Dimarco ha avuto un calo evidente negli ultimi due mesi, non solo per l’infortunio rimediato. Contro la Juventus l’esterno italiano ha deluso nuovamente le aspettative, non incidendo e soffrendo le poche sgroppate di Mattia De Sciglio. I bianconeri non hanno mai attaccato sulla destra, eppure Dimarco non ha impensierito e sfruttato la posizione bassa degli avversari. Il giocatore ha chiuso con ben zero passaggi chiave, totalizzando addirittura un solo cross in 63 minuti. Difficilmente il calciatore ex Verona e Parma era stato capace di fare così male. Se l’Inter non trova il regista offensivo sulla sinistra, come fatto con Ivan Perisic lo scorso anno, per Simone Inzaghi i problemi sono tanti in fase di spinta.