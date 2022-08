Inter, i giocatori in prestito da seguire tra l’inizio della Serie A e l’estero

Inizia oggi il campionato di Serie A, con una prima giornata nella quale l’Inter sarà impegnata sul campo del Lecce (QUI le ultime di formazione). Ma non solo. Ci sono anche numerosi giocatori di proprietà nerazzurra in prestito tra il campionato italiano e l’estero. Ecco una rapida guida per poterli seguire.

PARTITE DA SEGUIRE – Oltre alla sfida tra Lecce e Inter che questa sera catalizzerà l’attenzione di tutti i tifosi nerazzurri, sono diverse le partite che vedranno impegnati i giocatori in prestito. Sia in Italia, che all’estero. Tra questi figurano Stefano Sensi e Valentino Lazaro che si affronteranno rispettivamente con le maglie di Monza e Torino questa sera alle 20.45. Domani alle 18.30, invece, sarà il turno di Ionut Radu con la Cremonese (in casa contro la Fiorentina) e Lorenzo Pirola, impegnato in Salernitana-Roma alle 20.45. Così come Martin Satriano con la maglia dell’Empoli, in casa dello Spezia. Sempre restando in Italia, domani alle 20.45 sarà il turno anche di Samuele Mulattieri in Serie B con il Frosinone, ospite del Modena, e di Marco Pompetti che esordirà nella seconda divisione italiana con il Sudtirol contro il Brescia. Con loro Franco Carboni (Cagliari) a Como stasera e Giovanni Fabbian (Reggina) a Ferrara con la SPAL domani.

CAMPIONATI ESTERI – Spostandoci invece all’estero, sono principalmente tre i giocatori dell’Inter impegnati. Due di questi sono Filip Stankovic e Gaetano Oristanio, che – dopo la sfavillante scorsa stagione – indosseranno la maglia del Volendam nella gara di domani alle 12.15 contro il Nec Nijmegen. Sempre in Olanda, domani alle 16.45 sarà anche il turno di Zinho Vanheusden e del suo AZ Alkmaar sul campo dello Sparta Rotterdam. Spostandosi geograficamente di poco, Sebastiano Esposito sarà impegnato con la maglia dell’Anderlecht domani alle 13.30 contro il Sint-Truiden. Poca fortuna, invece, per Tibo Persyn, assente totale dalla sfida vinta dal suo FC Eindhoven ieri contro il Willem II nella seconda divisione olandese.

Inter, la lista dei giocatori in prestito da seguire

Stefano Sensi – Monza-Torino (13 agosto alle ore 20.45)

Valentino Lazaro – Monza-Torino (13 agosto alle ore 20.45)

Ionut Radu – Fiorentina-Cremonese (14 agosto alle ore 18.30)

Lorenzo Pirola – Salernitana-Roma (14 agosto alle ore 20.45)

Martin Satriano – Spezia-Empoli (14 agosto alle ore 20.45)

Franco Carboni – Como-Cagliari (13 agosto alle ore 20.45)

Giovanni Fabbian – SPAL-Reggina (14 agosto alle ore 20.45)

Samuele Mulattieri – Modena-Frosinone (14 agosto alle ore 20.45)

Marco Pompetti – Brescia-Sudtirol (14 agosto alle ore 20.45)

Filip Stankovic – Volendam-Nec Nijmegen (14 agosto alle ore 12.15)

Gaetano Oristanio – Volendam-Nec Nijmegen (14 agosto alle ore 12.15)

Sebastiano Esposito – Sint-Truiden-Anderlecht (14 agosto alle ore 13.30)

Zinho Vanheusden – Sparta Rotterdam-AZ Alkmaar (14 agosto alle ore 16.45)