Dal Lecce a Lecce, Lukaku ricomincia come la prima volta: attesa massima

Lukaku stasera vivrà il suo secondo esordio in maglia Inter. Curiosamente contro la stessa squadra del primo. Col Lecce il belga deve ricominciare la storia interrotta un anno fa.

IL RITORNO DEL RE – Eccoci, finalmente ci siamo. Stasera a Lecce Lukaku tornerà ufficialmente a giocare con la maglia dell’Inter dopo una sorta di anno sabbatico. Un fatto impossibile da ignorare. Che porta con sé aspettative di alto livello. Il belga è chiamato a impattare da subito. Esattamente come gli è già successo proprio coi giallorossi due stagioni fa.

SEMPRE IL LECCE – Curiosamente infatti l’esordio in Serie A del belga era arrivato proprio contro i salentini. Però a San Siro. Una partita in cui un Lukaku ancora lontano, forse lontanissimo, dalla miglior condizione aveva mostrato subito le sue doti. Movimenti intelligenti, capacità di giocare la palla e di fare da riferimento offensivo. Aggiungendo quella che in maglia Inter sarebbe poi diventata la specialità della casa, il gol. Un primo mattoncino nella strada che lo ha portato ad essere il miglior giocatore della Serie A. Due anni dopo ritrova il Lecce. Con la stessa ambizione.

NUOVO INIZIO – Il Lecce per partire di nuovo. Lukaku deve ricostruirsi, esattamente come due anni fa. Ma questa volta conosce i compagni e viene da un ritiro di allenamenti specifici. Nessuna estate da separato in casa. Insomma, le condizioni sono ideali o quasi. Dal Lecce a Lecce. I giallorossi scandiscono i tempi del belga in nerazzurro. Pronti al nuovo inizio?