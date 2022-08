Barella, altro avvio sprint? Scorsa stagione numeri importanti con l’Inter

Nicolò Barella ha iniziato la scorsa stagione con l’Inter con numeri importanti. È possibile attendersi un avvio sprint anche in questa stagione?

SPRINT – Nicolò Barella è uno degli elementi fondamentali del centrocampo dell’Inter. L’ex Cagliari, nella scorsa stagione, ha messo insieme numeri importanti: 3 gol e 13 assist messi a segno in Serie A. Ma è l’avvio della scorsa stagione a stupire: nelle prime 6 partite del campionato 2021/2022 Barella ha messo insieme un gol e ben 5 assist, a testimonianza della sua centralità nel gioco di Inzaghi. È lecito attendersi un’altra partenza sprint? Le condizioni ci sono tutte, a patto che il numero 23 nerazzurro, a differenza di quanto accaduto nella seconda parte della scorsa stagione, riesca a gestire meglio le energie nel corso della gara (e, per esteso, nell’intera stagione). Ciò non dovrebbe essere un problema: la società, sul mercato, ha regalato ad Inzaghi due nuovi innesti di qualità a centrocampo che permetteranno a Barella di poter rifiatare quando necessario (Asllani e Mkhitaryan, ndr). Le condizioni ci sono, toccherà al centrocampista rispettare le aspettative.