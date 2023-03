Inter, l’emergenza in difesa farà rivedere Bellanova? L’unico precedente

La situazione in infermeria per l’Inter non è delle migliori, gli stop di Federico Dimarco e Milan Skriniar mettono in difficoltà Simone Inzaghi. Questa situazione farà rivedere in campo Raoul Bellanova? C’è un unico precedente.

SPARITO – Raoul Bellanova non vede il rettangolo di gioco dalla partita con l’Empoli, persa poi per 1-0 a San Siro. La responsabilità della sconfitta è caduta su Milan Skriniar, anche se numerose critiche sono state riservate nei confronti dell’esterno di proprietà del Cagliari. Il giovane classe 2000 ha giocato la sua partita peggiore con la maglia dell’Inter, sbagliando qualsiasi dribbling, stop o copertura difensiva. Una prestazione più cupa di questa in stagione è difficile da ricordare, forse solo quella di Romelu Lukaku con il Monza. Da quel giorno Simone Inzaghi non ha più visto Bellanova, preferendogli addirittura Danilo D’Ambrosio.

Bellanova, chance con il Lecce?

SOLUZIONE – La gestione dei giovani è sicuramente un problema per Inzaghi, che non vede né Bellanova né Kristjan Asllani. Le assenze forzate di Federico Dimarco e Milan Skriniar devono portare ad alcune scelte (vedi articolo): l’unico precedente è quello del weekend scorso, in cui Matteo Darmian e Denzel Dumfries hanno occupato la fascia destra. Bellanova non è entrato neanche nel secondo tempo, l’allenatore piacentino ha preferito mettere D’Ambrosio e far salire l’esterno ex Parma e Manchester United. Una scelta che tutti sapevano sarebbe stata fatta, proprio perché la gestione dei calciatori sta diventando un caso notevole per Inzaghi. Con il Lecce l’emergenza in difesa si riproporrà, Bellanova tornerà a vedere il campo? La speranza è che un giovane non venga completamente sfiduciato per una partita andata male. La seconda possibilità dev’essere concessa a tutti, per l’esterno deve valere lo stesso discorso.