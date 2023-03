Inter-Lecce, Correa verso il forfait. Skriniar e Dimarco? Ancora fastidi − Sky

Inter-Lecce si avvicina. In casa nerazzurri occhi su Correa, Skriniar e Dimarco. Il primo sta recuperando ma non dovrebbe farcela per il Lecce. Da capire gli altri due.

SI RIVEDE − L’Inter si prepara alla sfida contro il Lecce, match fondamentale in ottica Champions League. I nerazzurri dovranno necessariamente rialzare la testa dopo il cocente KO di Bologna per 1-0. Inzaghi e la squadra hanno lavorato in mattinata ad Appiano Gentile. Si è rivisto insieme al gruppo Joaquin Correa, out praticamente da un mese per una distrazione alla coscia destra. Il Tucu ha fatto personalizzato. Come riferisce Andrea Paventi di Sky Sport, quanto invece a Skriniar e Dimarco, hanno ancora fastidi.