Dumfries, buona la terza? Inter-Lecce per (ri)trovare conferme

Denzel Dumfries si candida per una maglia da titolare in Inter-Lecce (domenica alle 18.00). L’olandese punta a trovare continuità dopo un inizio 2023 negativo.

ALTRA CANDIDATURA – Il 2023 non è propriamente l’anno di Denzel Dumfries, finora. L’olandese deve ancora finire di smaltire le fatiche dei Mondiali in Qatar. E le sue prestazioni con l’Inter non sono ancora ai livelli mostrati fino allo scorso metà novembre. Nemmeno le ultime due, in cui ha giocato partendo da titolare. Sia contro l’Udinese, sia contro il Bologna, il numero 2 è sembrato lontano parente dell’esterno arrembante della scorsa stagione. Non riuscendo mai ad incidere nell’ultimo terzo di campo. Ma già domenica, alle 18, avrà l’occasione per rifarsi.

RITROVARE SMALTO – Ci sono buone probabilità che Dumfries parta dal 1′ in Inter-Lecce, prossima di campionato. Col rientro di Milan Skriniar in difesa, Simone Inzaghi potrebbe concedere un po’ di meritato riposo a Matteo Darmian, stakanovista del 2023 nerazzurro. Offrendo così all’olandese la terza maglia da titolare consecutiva. Nonché l’occasione per ritrovare sempre più continuità. Re-inserendosi negli schemi di gioco come ala aggiunta sulla destra. Senza badare al dolce ricordo della gara di andata, che venne decisa proprio dal numero 2 all’ultimo secondo. Inzaghi e compagni necessitano di garanzia continuativa per tutta la gara, ritrovando il braccio armato della manovra sulla destra.