Il confronto delle ultime stagioni dell’Inter in UEFA Champions League

L’Inter in questa stagione paradossalmente ha più chance di tentare il colpaccio in Champions League piuttosto che sperare nella rimonta in Serie A. Dopo tanti anni di assenza parziale o addirittura totale, la squadra allenata da Inzaghi può tornare finalmente protagonista nell’Europa che conta. Vediamo come e perché attraverso il confronto con le ultime stagioni

OBIETTIVO QUARTI – La Champions League sta per entrare nella fase clou. Martedì 14 marzo alle ore 21:00 si giocherà il ritorno degli Ottavi di Finale di UEFA Champions League all’Estadio do Dragao di Porto (Portogallo) contro la squadra allenata da Sergio Conceiçao, ex centrocampista, tra le altre, anche della stessa Inter. La gara di andata si è chiusa con un convincente 1-0 a favore degli uomini di Simone Inzaghi. E le possibilità di passare il turno sono molto concrete. Ad oggi, come leggiamo su scommessechampions.com, i nerazzurri sono bancati a 25 volte la posta sui top bookmakers italiani per la vittoria finale. Non di certo la squadra favorita, ovvio, ma a inizio competizione i numeri erano decisamente più alti. Già nella fase a gironi c’era chi aveva dato per spacciata la squadra nerazzurra, capitata nel Gruppo C, composto da Bayern Monaco, Barcellona e Viktoria Plzen. Il secondo posto, conseguenza della vittoria in casa contro il Barça e del pareggio al Camp Nou, ha invece permesso di passare il turno. E il sorteggio Champions per gli ottavi si è rilevato abbastanza fortunato. Evitate squadre come Chelsea, Tottenham, Real Madrid e Manchester City, l’ostacolo Porto appare alquanto superabile. Dovesse accadere, l’Inter si troverebbe a giocare nei quarti di Champions League dopo dodici anni dall’ultima volta.

Gli ultimi tredici anni dopo il grande trionfo

PERIODO BUIO – Escludendo la storica finale del 22 maggio 2010 contro il Bayern Monaco al Santiago Bernabeu di Madrid (Spagna), la stagione 2010/11 fu l’ultima apparizione dell’Inter tra le Top 8 della coppa. Allora fu lo Schalke 04 a eliminare i nerazzurri, imponendosi per 2-5 nell’andata a Milano e per 2-1 nel ritorno a Gelsenkirchen (Germania). L’anno successivo, nonostante la vittoria nella gara di ritorno per 2-1, fu la sconfitta per 0-1 contro l’Olympique Marsiglia nella gara di andata a decretare l’uscita agli ottavi di finale. L’involuzione progressiva, da vincitrice a eliminata nei quarti e poi agli ottavi, si chiuse con la mancata partecipazione dalla stagione 2012/13 a quella 2017/18. Il ritorno nella coppa europea più ambita avvenne nella stagione 2018/19. Nerazzurri capitati nel Gruppo B insieme a Barcellona, Tottenham e PSV Eindhoven. I punti finali furono 8, gli stessi del Tottenham secondo ma, per via degli scontri diretti, furono gli inglesi a staccare il pass per gli ottavi. Percorso Champions finito nella fase a gironi.

Inter in UEFA Champions League: da Conte a Inzaghi

BIENNIO CONTE – Si chiuse nella fase a gironi anche l’edizione 2019/20. Ancora il Barcellona a dominare il Gruppo F, con 14 punti, quattro vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta. Dietro di esso il Borussia Dortmund a quota 10 punti, segue l’Inter con 7 e lo Slavia Praga con 2. Sulla panchina dell’Inter siede Antonio Conte, che a fine stagione si dovrà accontentare di un secondo posto in Serie A, di una semifinale di Coppa Italia e di una finale di Europa League, persa 2-3 contro il Siviglia a Colonia (Germania). Stagione 2020/21: ancora stop nella fase a gironi di Champions. La classifica del Gruppo B indica l’ultimo posto con 6 punti dietro a Shakhtar Donetsk (8 punti), Borussia Monchengladbach (8 punti) e Real Madrid (10 punti). In panchina ancora Conte, che troverà in campionato le vittorie che non è riuscito a conquistare in coppa.

BIENNIO INZAGHI – Dallo scorso anno siede in panchina Inzaghi, che è riuscito a fare meglio di Conte in Champions League, uscendo agli ottavi contro il Liverpool e giocandosi quest’anno di nuovo l’accesso ai quarti, e nelle coppe nazionali, vincendo per due anni di fila la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia con possibilità di bissare quest’anno. Il campionato, invece, ha segnato il secondo posto dell’anno scorso e, nel migliore dei casi, il secondo posto di quest’anno. Conte, seppur in Champions non abbia brillato, resterà un vincente nel cuore dei tifosi, cosa che a Inzaghi, nonostante le tre coppe nazionali in due anni, non sta riuscendo. Il superamento degli ottavi e un eventuale avanzamento in coppa sarebbe dunque l’unico modo per lasciare un segno forte del proprio passaggio sulla panchina nerazzurra. E riportare finalmente l’Inter tra le grandi del calcio europeo dopo troppi anni di assenza.