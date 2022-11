Inter, in Coppa Italia possibile scontro con il passato ai quarti di finale

A gennaio ricomincerà la Coppa Italia per l’Inter di Simone Inzaghi. Agli Ottavi di Finale da disputare il 10 la squadra nerazzurra affronterà il Parma, uscito sconfitto ieri in Serie B. Ai quarti di finale chi potrà essere l’avversaria?

CAMPIONI – Dopo ben 10 anni l’Inter sta per iniziare il suo percorso in Coppa Italia da campione in carica. Il 4-2 in Finale contro la Juventus è un ricordo ancora molto fresco, ma non potrà essere replicato in questa stagione. Agli Ottavi di Finale da disputare il 10 gennaio la squadra di Simone Inzaghi dovrà superare un test sulla carta relativamente semplice: il Parma. La compagine emiliana ha perso proprio ieri al rientro in campo contro il Modena ed è ora sesto in classifica in Serie B (vedi articolo). In caso di successo l’Inter dovrà aspettare il verdetto del match tra Atalanta e Spezia. Molto probabilmente ai quarti di finale ci sarà un nuovo scontro con l’Atalanta dell’ex Gianpiero Gasperini, già battuto nell’ultima gara del 2022. Nella stessa parte del tabellone ci sono anche Lazio e Juventus, due delle probabili avversarie in semifinale.