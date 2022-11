Argentina poco brillante, ma in Italia la colpa è solo di Lautaro Martinez. Un classico

La vittoria per 2-0 dell’Argentina contro il Messico – dopo la sconfitta contro l’Arabia Saudita – non ha comunque mostrato una squadra propriamente temibile. Un po’ tutta la squadra sta deludendo, ma per il giornalismo italiano la colpa è solo di Lautaro Martinez. Un classico, nonostante la presenza di due giocatori della Juventus…

NARRAZIONE ALL’ITALIANA – Lautaro Martinez non ha avuto un grande inizio ai Mondiali con l’Argentina. Ancora zero le reti segnate dal 10 nerazzurro in due partite, con anche la sostituzione di ieri a gara in corso. Non brillantissimo, ma un po’ come tutta la squadra. Due giocate da campioni di Lionel Messi ed Enzo Fernandez, infatti, sono l’unica cosa che tengono a galla le possibilità della selección di qualificarsi agli ottavi di finale. Leggendo le notizie in Italia, però, l’unico a deludere è solo Lautaro Martinez. Nonostante, segnaliamolo, la presenza di due giocatori della Juventus come Angel Di Maria e Leandro Paredes. Quest’ultimo già panchinato dopo la prima partita. Un classico, quando si tratta di punzecchiare l’Inter.