Inter-Benfica 3-3, cinque dati statistici che potresti non sapere

Inter-Benfica 3-3 vale un risultato clamoroso, la qualificazione alle semifinali di Champions League come non avveniva dall’anno del Triplete. E dalla partita di ieri non è l’unico grande dato statistico.

TRE – I gol subiti dall’Inter ieri col Benfica. In cinque confronti diretti coi portoghesi l’unica volta che sono andati a segno è avvenuto al Meazza e tre volte, ma con la particolarità che alla fine sono stati eliminati. Oltre a ieri era accaduto il 25 marzo 2004, nel ritorno degli ottavi di Coppa UEFA, con una vittoria per 4-3 che valse la qualificazione dopo lo 0-0 dell’andata.

QUATTRO – Le volte che l’Inter ha pareggiato 3-3 nella sua storia in Champions League (ossia dalla riforma della Coppa dei Campioni). È la prima in casa, le altre tutte in trasferta: col Lione il 22 ottobre 2002, l’Anorthosis il 4 novembre 2008 e il Barcellona il 12 ottobre scorso. Si trattava sempre di partite della fase a gironi.

TREDICI – Gli anni dopo cui l’Inter ha di nuovo raggiunto le semifinali di Champions League. Non succedeva dalla stagione 2009-2010: proprio come oggi, il 20 aprile, si giocava l’andata col Barcellona vinta 3-1.

CENTOSETTANTADUE – I giorni dopo cui Joaquin Correa ha di nuovo fatto gol. L’ultimo prima di Inter-Benfica risaliva al 29 ottobre alla Sampdoria, in trentadue presenze stagionali sono quattro le reti (le altre in Serie A). In Champions League, qualificazioni comprese, trentatré partite fra Siviglia, Lazio e Inter con sei gol, il precedente coi biancocelesti nella sconfitta per 1-4 col Bayern Monaco del 23 febbraio 2021.

CINQUECENTOSETTANTADUE – I minuti di digiuno per Lautaro Martinez, finalmente tornato al gol ieri al 65′ di Inter-Benfica. Il precedente era al 53′ della vittoria per 2-0 sul Lecce del 5 marzo, poi otto presenze a secco dal rigore sbagliato contro lo Spezia cinque giorni dopo.