Inter, attacco sparito: zero gol a San Siro in oltre trecento minuti

L’Inter ha un problema in attacco. Che a San Siro si aggrava pure. I nerazzurri infatti non riescono a segnare in casa da marzo, malgrado molte occasioni create.

MOMENTO SIGNIFICATIVO – Cinque marzo 2023, minuto cinquantatré. Un momento apparentemente normale, che col senno di poi ha acquistato invece sempre più peso. Un valore, anche simbolico. Parliamo infatti di data e minuto dell’ultimo gol su azione in Serie A dell’Inter a San Siro. Un fatto che ai tempi della rete di Lautaro Martinez col Lecce sembrava naturale, scontato. E invece poi non si è più visto.

DIGIUNO INFINITO – Da Inter-Lecce è passato oltre un mese. E, tra tutte le competizioni, otto partite. Anche allargando l’ottica, i gol su azione in questo periodo sono due. Uno con la Salernitana e uno col Benfica. Entrambi in trasferta. Includendo i rigori, alla voce gol segnati arriviamo a cinque. Sempre però nessuno a San Siro (uno con lo Spezia, uno con la Juventus in Coppa Italia, uno col Benfica). Dove il digiuno nerazzurro, da quella rete di Lautaro, va avanti da tre partite (Juventus, Fiorentina, Monza). Per un totale di 307 minuti.

ATTACCO STERILE – Il fatto di non riuscire a segnare non si spiega però con una fase offensiva sterile. Nelle ultime tre partite a San Siro l’Inter ha messo insieme 59 tiri. Così divisi: 18 con la Juventus, 16 con la Fiorentina e 25 col Monza. Non una somma sterile. Le conclusioni nerazzurre infatti assommano un controvalore in xG di 6,1 secondo Understat. Ciononostante la voce gol segnati è rimasta zero. Un problema che ha compromesso i risultati.