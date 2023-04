Inter-Benfica, tutto esaurito a San Siro: verso sold out anche altri 3 match

Sarà sold out a San Siro in occasione di Inter-Benfica, ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma mercoledì 19 aprile.

SOLD OUT – L’Inter ha reso noto tramite il proprio sito ufficiale sarà sold out a San Siro per Inter-Benfica, ritorno dei quarti di finale di Champions League. Verso il tutto esaurito anche altri tre match, vale a dire Inter-Juventus di Coppa Italia e Inter-Lazio. Si tratta di una stagione straordinaria, dal punto di vista delle presenze di spettatori allo stadio, con “un tutto esaurito incessante con oltre 72.000 spettatori di media in campionato“. “Un dato che porta con sé anche un risultato storico a livello di ricavi stadio complessivi“.

Fonte: Inter.it