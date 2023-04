Dalmat: «Inter-Monza nessuna sorpresa. Se vuoi essere un campione…»

L’ex centrocampista nerazzurro Stephane Dalmat, come di consueto, ha analizzato l’ultima prestazione dell’Inter. Dure le sue parole dopo lo 0-1 di San Siro contro il Monza.

ZERO CONCENTRAZIONE – Stephane Dalmat analizza in questo modo, attraverso il suo profilo Instagram, quanto visto in Inter-Monza: «Quello che è successo ieri non è una sorpresa. Fai una partita straordinaria contro il Benfica e poi sbagli in casa contro il Monza. In questo momento non c’è nessuno che segna. Loro hanno avuto un’occasione e hanno segnato. È l’immagine della stagione, con undici sconfitte e tre consecutive a San Siro. Non esiste per una società nerazzurra. Per un giocatore è difficile concentrarsi dopo una partita di Champions League, ma quando vuoi essere campione devi metterti in testa che anche nelle partite contro le piccole devi essere concentrato e avere la stessa voglia di vincere. Ho paura per il ritorno con il Benfica».