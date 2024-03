Inter-Atalanta può segnare un nuovo inizio per Arnautovic

Arnautovic in Inter-Atalanta ha disputato una gara di grande applicazione tattica. Dimostrando una condizione mentale decisamente più solida.

FATTORE PER LA SQUADRA – Inter-Atalanta ha visto una grande prestazione collettiva degli uomini di Inzaghi. In cui tutti hanno dato il loro contributo per arrivare alla giusta costruzione tattica. Tra i protagonisti silenziosi, troviamo anche Arnautovic. Un giocatore che sta vivendo una stagione mentalmente complessa. In cui la vittoria coi bergamaschi potrebbe rappresentare un nuovo inizio.

PASSI IN AVANTI – L’austriaco tiene molto a questo suo ritorno all’Inter. Tanto da soffrire a livello emotivo gli errori in campo. Così la sua stagione è andata complicandosi. E se il gol decisivo nella vittoria sull’Atletico Madrid ha rappresentato una svolta, una liberazione da un peso, Inter-Atalanta porta un nuovo passo avanti. Perché Arnautovic ha svolto il suo compito con continuità e applicazione, senza farsi prendere dall’emotività.

CRESCITA MENTALE – Gli attaccanti si sa vivono per il gol. E proprio gli errori sotto porta hanno pesato nella testa di Arnautovic. Condizionandolo in modo evidente nelle prestazioni. Con l’Atalanta invece è rimasto mentalmente in partita per tutti i novantotto minuti. Pur senza occasioni da gol. Anzi proprio senza tiri. Un giocatore presente, focalizzato e applicato. Senza alti e bassi. Un nuovo inizio?