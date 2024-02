Arnautovic, quanto lavoro sporco in Inter-Atalanta! Un dato sorprende

Marko Arnautovic gioca Inter-Atalanta (4-0) dall’inizio alla fine. Senza riuscire a segnare, ma facendo molto lavoro utile per la squadra. I dati della sua partita parlano chiaro.

PRIORITÀ DIVERSA – Per Inter-Atalanta Simone Inzaghi compie scelte diverse in attacco. Dopo Alexis Sanchez titolare a Lecce, per il recupero di ieri sera schiera Marko Arnautovic dal 1′. Anche per infondere iniezioni fondamentali di fiducia nel numero 8. Che non riesce a segnare nel poker rifilato ai bergamaschi. Ma si rivela comunque preziosissimo per il gioco dell’Inter. E i dati della sua partita parlano chiaro.

GRANDE SACRIFICIO – Arnautovic rimane in campo dall’inizio alla fine di Inter-Atalanta. Senza mai tirare in porta. Eppure la sua prestazione è tutt’altro che negativa. L’austriaco svolge una mole impressionante di lavoro sporco in fase di costruzione. E per capirlo basta guardare la mappa dei suoi tocchi (39) presa da Whoscored:

Non solo Arnautovic non tira mai in porta, ma non tocca nemmeno un pallone all’interno dell’area dell’Atalanta. In compenso, gioca quasi da mezzala aggiunta. A fare impressione non è tanto il grande numero di tocchi, quanto l’intensità della sua prestazione. Che con 10,87 km percorsi (dal report della Lega Serie A) è il quarto giocatore dell’Inter per performance di corsa. Un valore impressionante se si considerano la struttura fisica del numero 8 e il suo stile di gioco. In Inter-Atalanta Arnautovic mette da parte ogni velleità realizzativa, rivelandosi una pedina comunque fondamentale per il gioco: una notizia comunque positiva per Inzaghi e i compagni.