Nesti: «L’Inter merita la finale ma a Madrid problemaccio! Spiego perché»

Carlo Nesti pur avendo un’alta considerazione dell’Inter teme il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid. Il giornalista lo spiega nel corso della trasmissione di Radio Sportiva.

RITORNO – Per Carlo Nesti, ospite di “Microfono Aperto”, il ritorno contro l’Atletico Madrid al Wanda Metropolitano non sarà per nulla facile per l’Inter. Ecco il motivo: «L’Inter a Madrid è un problemaccio. La squadra di Simone Inzaghi è fortissima, quella più forte d’Italia e che ci rappresenta in questo momento a livello Mondiale. Però, porca miseria, questo 1-0 è striminzito. Io non faccio un pronostico ma mi limito a fare un augurio all’Inter, che deve fare strada e deve arriva fino in finale perché lo merita più dell’anno scorso. Speriamo che vada bene e il mio pronostico è una speranza che passi il turno».