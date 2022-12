Inter, anche de Vrij con la Reggina! Voglia di rivalsa per un futuro a Milano

L’Inter giovedì affronta la Reggina in amichevole allo stadio Oreste Granillo dove Inzaghi ritrova Lukaku e non solo (vedi convocazioni). De Vrij farà infatti parte della sfida nonostante sia rientrato dalle vacanze post Mondiale solo qualche giorno fa. Il difensore nerazzurro, alle prese con discussioni di rinnovo, prova a rilanciarsi

RILANCIO – L’Inter affronta il suo penultimo test amichevole domani a Reggio Calabria mentre il 29 dicembre andrà al Mapei Stadium contro il Sassuolo per quelle che saranno delle vere e proprie prove generali in vista del Napoli. Intanto Simone Inzaghi ritrova Romelu Lukaku che contro gli amaranto giocherà almeno un tempo, ma ritrova anche Stefan de Vrij. L’olandese, reduce da un Mondiale deludente anche a livello personale (zero minuti disputati), prova subito a rilanciarsi per poter avere qualche chance di rinnovo in più.

De Vrij presente contro la Reggina: prima occasione per rilanciarsi

De Vrij, oltre a Milan Skriniar, ha un contratto in scadenza a giugno 2023 ma a differenza del collega slovacco l’offerta non è ancora stata formulata. L’olandese e il suo entourage sono in contatto con la dirigenza ma la strada al momento è complicata (vedi articolo). Le motivazioni sono diverse: l’età, prestazioni insufficienti e una considerazione sempre più flebile da parte di Inzaghi che spesso e volentieri gli preferisce Francesco Acerbi (e infatti per lui sta spingendo in ottica riscatto dalla Lazio). C’è ancora oltre metà stagione e quattro competizioni per fare bene: il primo passo è rientrare al meglio.