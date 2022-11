Inter, a sinistra spunta Robinson: chi è l’esterno statunitense

L’Inter mette nel mirino Antonee Robinson, laterale sinistro del Fulham e della Nazionale degli Stati Uniti. Vediamo il profilo del giocatore classe 1997, attualmente impegnato nei Mondiali in Qatar.

NOME NUOVO – Una certezza del prossimo mercato dell’Inter riguarda la fascia sinistra. Una zona che ormai appartiene quasi definitivamente a Federico Dimarco, e dove Robin Gosens sembra sempre più ai margini. E per questo motivo i nerazzurri proveranno a cedere il tedesco già a gennaio, rimpiazzandolo con un nuovo profilo. Sul taccuino di Piero Ausilio sono presenti diversi nomi, da Jesus Vazquez del Valencia a Borna Sosa dello Stoccarda. Ma nelle ultime ore è comparso un nome nuovo: quello di Antonee Robinson, terzino sinistro in forza al Fulham, in Premier League. Vediamo meglio chi è.

PROFILO MANCINO – Robinson nasce in Inghilterra l’8 agosto 1997 da padre statunitense. Motivo per cui in queste settimane sta disputando la Coppa del Mondo in Qatar con la maglia degli Stati Uniti. La sua carriera nasce e si sviluppa esclusivamente in Inghilterra però, dove cresce nelle fila dell’Everton, e passa per Bolton e Wigan prima di approdare al Fulham. Robinson è dotato di un fisico longilineo ma non statuario (1,83 metri per 70 kg), che gli consente tuttavia di unire velocità, resistenza e forza fisica. Ma è il laterale adatto alla fascia sinistra dell’Inter?

Che tipo di esterno sarebbe Robinson per l’Inter?

TERZINO FLUIDIFICANTE – Robinson si forma come terzino sinistro di una linea a quattro, ruolo che ricopre tutt’ora nel Fulham e in Nazionale. Non è il classico esterno dribblomane però: solo 50% dei dribbling riusciti in stagione, secondo i dati di Sofascore. Pertanto non risolverebbe un problema che lasciato in eredità all’Inter dalla partenza di Ivan Perisic. Ma come il croato, anche Robinson è in grado di coprire l’intera fascia con indefessa applicazione:

Robinson non è tuttavia un esterno con spiccata propensione offensiva. In 239 gare in carriera tra club e nazionale, ha segnato a malapena 6 gol, servendo 17 assist. Sa esprimersi decisamente meglio in fase di interdizione e di supporto alla manovra. Guardando alla rosa dell’Inter, Robinson permetterebbe di colmare alcune lacune difensive presenti nella fascia mancina. Resterebbe invece da capire se può agire anche da centrale mancino di una difesa a tre, ruolo mai ricoperto finora in carriera.