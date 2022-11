IN – Onana escluso dal Camerun, problemi col CT Song! La spiegazione

Ha fatto scalpore l’annuncio, pochi minuti fa, di Onana escluso da Camerun-Serbia in programma alle 11 (vedi articolo). Come raccolto dalla nostra redazione, il motivo riguarda il commissario tecnico Song.

IL GUAIO – André Onana, più che per “motivi disciplinari” come si dice in Francia (vedi articolo), è finito fuori rosa col Camerun per una discussione avvenuta con il commissario tecnico Rigobert Song. Come appreso dalla redazione di Inter-News.it, l’ex difensore con un passato anche alla Salernitana vuole un portiere che giochi più diretto, senza prendere rischi. A Song non è piaciuto l’atteggiamento tenuto da Onana contro la Svizzera, da portiere moderno, visto che più volte ha provato a impostare lui spingendosi nel finale anche sino a centrocampo. La sua preferenza è quella di un estremo difensore più “conservatore”, da qui la scelta di far giocare Devis Epassy che sarebbe il vice di Onana. Che ovviamente non ha nessuna intenzione di modificare il suo stile di gioco. Complice il peso della questione, il Camerun ha deciso contro la Serbia di far fuori del tutto il portiere dell’Inter. Motivo per cui non è neanche in panchina. Un guaio abbastanza grosso, che presumibilmente fa finire in anticipo i Mondiali per Onana.

Fonte: Inter-News.it