Lautaro Martinez non al meglio, ma Scaloni tira dritto per Polonia-Argentina

Lautaro Martinez è segnalato non al meglio in vista di Polonia-Argentina, il decisivo match qualificazione in programma mercoledì alle 20 ora italiana (vedi articolo). Per ESPN il commissario tecnico Scaloni non ha però dubbi.

LE SCELTE – Per l’Argentina dentro o fuori contro la Polonia, nella terza e ultima partita della fase a gironi. Lionel Scaloni, nonostante Lautaro Martinez non sia al meglio dal punto di vista fisico, non ha intenzione di cambiare il suo tridente con Angel Di Maria e Lionel Messi. È quanto afferma ESPN, che parla di modifiche alla formazione in altri reparti. Enzo Fernandez, autore dello splendido gol del 2-0 contro il Messico sabato, insidia il posto di Guido Rodriguez. Dubbi anche sui due terzini e tre centrali per due posti: Lisandro Martinez, Nicolas Otamendi e Cristian Romero. Questa la probabile formazione di Scaloni per Polonia-Argentina, secondo ESPN: E. Martinez; Foyth o Montiel o Molina, Lisandro Martinez o Romero, Otamendi, Acuna o Tagliafico; De Paul, G. Rodriguez o E. Fernandez, Mac Allister; Di Maria, Messi, Lautaro Martinez.