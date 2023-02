Inter, a Bologna spazio alle seconde linee? Le possibilità di Inzaghi

Questa domenica l’Inter tornerà lì dove lo scorso anno ha perso praticamente uno Scudetto. Il Bologna ospiterà la squadra di Simone Inzaghi, il quale avrà a disposizione diverse alternative per la formazione da mettere in campo.

REGIA – La partita con il Bologna sarà una grande possibilità per Simone Inzaghi di vedere alcuni giocatori che hanno avuto meno spazio nell’ultimo periodo. Il primo che forse meriterebbe di avere una chance è Kristjan Asllani, che ha collezionato nelle ultime quattro partite solamente un minuto più recupero contro il Milan nel Derby del 5 febbraio. L’albanese non sarà però la scelta principale per occupare la cabina di regia: l’impegno contro il Porto ha sottolineato un recupero importante, ossia quello di Marcelo Brozovic. Il calciatore deve assolutamente giocare, ha bisogno di aumentare il minutaggio per rientrare in piena forma. A meno di sorprese, il croato sarà il titolare della partita con il Bologna.

Inter, valide alternative

ALTERNATIVE – Anche Stefan de Vrij potrebbe avere spazio, l’olandese ha fatto panchina nelle ultime due partite ed è molto probabile un suo impiego dal primo minuto. Francesco Acerbi riposerà per un weekend, sperando che il suo compagno tenga il livello dimostrato nelle precedenti partite giocate. A centrocampo presumibilmente siederà in panchina Henrikh Mkhitaryan, che nel 2023 non si è mai fermato. Robin Gosens proviene da un ottimo ingresso con il Porto (vedi articolo), il calo fisico di Dimarco è un segnale per Inzaghi. Un cambio sarebbe utile in quel reparto di campo, così come a destra per rivedere anche Denzel Dumfries. In attacco l’unica sicurezza sarà la titolarità di Romelu Lukaku. Il giocatore si è ritrovato dopo i due gol segnati con Udinese e Porto ed è pronto per riprendersi tutto ciò che è stato suo per due anni con Antonio Conte. Al suo fianco sarà ballottaggio tra Lautaro Martinez e Edin Dzeko, che sta vivendo il suo periodo più buio di questa stagione.