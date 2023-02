Scuffet blocca la Lazio, ma il Cluj non supera il turno. Pari a reti bianche

Il Cluj riesce a ottenere un pari contro la Lazio, ma non è abbastanza per passare i sedicesimi di finale di Conference League. I biancocelesti si accontentano dello 0-0, non faticano e gioiscono per il risultato ottenuto.

PARI POSITIVO – Alla Lazio basta semplicemente lo 0-0 in Romania per passare agli ottavi di finale di Conference League. La squadra di Maurizio Sarri pareggia senza trovare il gol contro il Cluj e si accontenta visto il vantaggio costruito nella partita d’andata. Il match si sviluppa a ritmi estremamente bassi ed è influenzato da un errore dell’arbitro nel finale del primo tempo. Un potenziale rigore per Ciro Immobile si è trasformato in un’ammonizione per simulazione. Nella ripresa una vecchia conoscenza del calcio italiano, Simone Scuffet, ha bloccato gli arrembaggi biancocelesti e compiuto miracoli sugli attaccanti avversari. Al minuto 77 il centrocampista del Cluj Marko Muhar è stato espulso per doppia ammonizione, azzerando le possibilità di vittoria della sua squadra.