VIDEO – Onana e Dzeko ‘lite’ in campo: ecco cosa è successo nello specifico

Fa ancora discutere la discussione tra André Onana ed Edin Dzeko nel corso di Inter-Porto. Ma proprio come la discussione tra Romelu Lukaku e Nicolò Barella, la questione è stata già chiarita dai diretti interessati e non solo. Su Sky Sport, inoltre, dopo la partita vinta dai nerazzurri l’inviato di Sky Sport ha chiarito ulteriormente la situazione. Cose che possono succedere, insomma. Un modo di manifestare – forse troppo platealmente – visioni diverse di alcune situazioni, ma soprattutto per sottolineare la grinta e l’agonismo del momento considerando l’importanza della partita.

