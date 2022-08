Gosens osservato speciale in Lecce-Inter: il tedesco deve dare un segnale

Robin Gosens partirà titolare in Lecce-Inter. L’esterno tedesco, dopo un precampionato difficile, sarà l’osservato speciale: riuscirà a dare un segnale positivo?

PAZIENZA – Robin Gosens partirà titolare in Lecce-Inter. L’esterno tedesco ha vissuto un precampionato più di ombre che di luci: uno stop per un piccolo problema fisico e prestazioni non all’altezza hanno fatto alzare più di un sopracciglio, ma la fiducia della società e di Inzaghi nel tedesco è ferrea. Questa sera, Gosens, proverà a ripagare la fiducia condizionata dell’ambiente nerazzurro, provando a scardinare il muro che, presumibilmente, il Lecce di Baroni innalzerà per arginare il gioco offensivo dell’Inter. In ogni caso, proprio in virtù del precampionato difficile vissuto dal tedesco, bisognerà avere pazienza. Gosens, anche in virtù di un’importante struttura fisica, avrà bisogno di tempo per raggiungere il 100% della forma. La sfida contro il Lecce di stasera è solo il primo tassello di un percorso, si spera, roseo.