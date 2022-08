FOTO − Lecce-Inter, Dalmat spinge i nerazzurri: «In bocca al lupo, forza!»

Lecce-Inter, countdown terminato. Parte la prima giornata di campionato con i nerazzurri impegnati al Via del Mare. L’ex Inter Dalmat spinge la Beneamata

FORZA − Al Via del Mare di Lecce, l’Inter avrò un tifoso in più: Stephan Dalmat. L’ex centrocampista francese ha pubblicato su Instagram una sua foto con la maglia nerazzurra in una sfida proprio contro i salentini. Quella di stasera, sarà la prima gara ufficiale dell’Inter in questa stagione. Occorre partire subito col piede premuto sull’acceleratore per mettersi davanti alle rivali.

Dalmat ha parlato nei giorni scorsi in esclusiva anche per i nostri microfoni (clicca QUI per leggere l’intervista).