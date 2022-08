Dzeko e Mkhitaryan, tradizione positiva contro il Lecce: ecco i numeri

Lecce-Inter è in programma questa sera alle 20:45. Mkhitaryan e Dzeko vantano una tradizione positiva contro i salentini: i numeri

TRADIZIONE – Lecce-Inter andrà in scena questa sera alle 20:45. Difficile che Edin Dzeko ed Henrikh Mkhitaryan trovino posto nell’11 iniziale di Inzaghi ma, i due ex Roma, potrebbero trovare spazio a gara in corso. Per i due calciatori la tradizione contro i salentini è molto positiva: nelle due gare disputate contro il Lecce in carriera, infatti, hanno messo lo zampino in sei marcature. Dzeko ha segnato due reti e fornito un assist: score opposto per l’armeno, che ha segnato una rete e fornito due assist. L’augurio è che la tradizione positiva possa continuare anche questa sera, con l’Inter che spera di iniziare al meglio il suo campionato.