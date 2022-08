VIDEO − Tanti auguri Correa! Primo compleanno all’Inter: regalo col gol?

Tanti auguri a Joaquin Correa che oggi compie il suo primo compleanno in nerazzurro. L’argentino è nato il 13 agosto del 1994. Il Tucu sogna un regalo dal Via del Mare

TANTI AUGURI − È il giorno di Lecce-Inter ma anche di Correa. L’argentino spegne oggi ventotto candeline. Primo compleanno in nerazzurro per il Tucu, arrivato all’Inter il 26 agosto del 2021. Prima stagione con l’Inter da sei gol e un assist per Correa che quest’anno vorrà assolutamente migliorarsi. Perché no partire direttamente dal Via del Mare? Lo scorso anno, Correa bagnò l’esordio in nerazzurro con una doppietta da urlo al Bentegodi contro l’Hellas Verona. Di seguito il video di auguri dell’Inter.

Al Via del Mare, il Tucu partirà dalla panchina.