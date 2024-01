Frattesi non spreca i minuti: altro ingresso produttivo col Monza

Nemmeno in Monza-Inter Frattesi ha avuto i suoi minuti da titolare. Il giocatore però non si è abbattuto, trovando nuovamente un contributo positivo.

NESSUNA DELUSIONE – Frattesi non ha avuto il tanto atteso “premio” dopo il gol al Verona. La sua euforia è stata frustrata, per così dire, dall’ennesima panchina col Monza. Inzaghi non ha derogato ai suoi titolari, ricevendo tra l’altro ottime risposte. Ma l’ex Sassuolo, di nuovo, non si è abbattuto. E ha sfruttato al massimo i minuti da subentrato.

IMPATTO DA SUBENTRATO – Frattesi col Monza è entrato al minuto 62, giocando in tutto 31 minuti recupero compreso. E come ormai ha abituato, il suo impatto è stato più legato ai movimenti che non ai tocchi di palla. Questa è la grafica dei suoi tocchi presa da Whoscored:

In totale l’ex Sassuolo ha visto il pallone appena 7 volte. I suoi passaggi sono 4, tutti riusciti. Poca presenza. Ma ancora una volta ha saputo far rendere il suo stile di gioco. Essere produttivo. Il rigore del 4-0 al minuto 84 infatti nasce dalla sua specialità. Un taglio profondo nello spazio. Che Akpa Akprò si trova prima a inseguire e poi a terminare con un fallo. Un’azione chiaramente meno importante del gol al Verona, ma che rappresenta un altro tassello per il giocatore. Una conferma della sua mentalità, prima ancora che delle sue capacità.