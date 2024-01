Frattesi e l’onda emotiva del gol al Verona, un fattore da sfruttare

Il gol al Verona può rappresentare una svolta per Frattesi. L’entusiasmo del giocatore si può sfruttare, dandogli una nuova occasione di dimostrare il suo valore.

POSSIBILE SVOLTA – Come è stato più volte detto e ripetuto, Frattesi non sta vivendo proprio un inizio da sogno nella sua avventura in maglia Inter. Certo, non sono mancati i momenti da highlights, ma l’ex Sassuolo è ancora alla ricerca della sua dimensione. Inzaghi lo fa giocare. Solo in tre partite su tutta la stagione infatti non è entrato in campo. Ma il minutaggio è ancora limitato. Quanto successo in Inter-Verona però può cambiare le cose. Perché è un fatto che non si può considerare normale. Tanto da poter essere una possibile svolta.



EMOZIONE FORTE – In quella partita il gol del vantaggio al minuto novantatré, realizzato proprio da lui e poi rivelatosi decisivo, è stato un’esplosione di emozioni. Per tutto il pubblico, ma anche per Frattesi. Come è risultato evidente anche dalla sua esultanza, in cui lo si è visto urlare quasi trasfigurato. Un’onda emotiva che non sparisce dalla sera alla mattina. E che va sfruttata e canalizzata.

NUOVA OCCASIONE? – Frattesi fino ad ora ha accettato il suo ruolo all’Inter. Mai una smorfia o una parola fuori posto. Sono stati altri a provare ad accendere polemiche. Il gol al Verona però è un evento che merita qualcosa di più. L’entusiasmo del ragazzo in questo momento non va frustrato, quasi a farla diventare una punizione. Sfruttando questa carica extra si può trovare la sua occasione di lasciare il segno dal primo minuto.