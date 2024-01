Arnautovic la prossima vittima di San Siro? Tanti precedenti

Marko Arnautovic non sta vivendo una stagione di altissimo livello con l’Inter, anzi tutto il contrario. Non solo gli infortuni, ma anche la prestazioni non convincono. San Siro gli pesa un po’ troppo forse.

PESO – Più di 70.000 persone a guardarti non sono un peso qualunque, ma comunque sostenibile per un giocatore dell’esperienza di Marko Arnautovic. L’austriaco è del 1989, ha perciò 34 anni e dovrebbe saper reggere certe pressioni. Eppure partite come quella contro il Verona fanno capire il motivo per cui non ha mai fatto il salto verso le big nella sua carriera. Prima dell’Inter il Bologna, è ben comprensibile il fatto che l’attaccante ha bisogno di fiducia dall’ambiente.

PRECEDENTE – La fiducia non viene concessa a priori, bisogna conquistarsela. San Siro può essere tuo ‘amico‘, nel passato però è stato anche ‘nemico‘ di qualche giocatore nerazzurro. L’ultimo ad essere fischiato con la maglia dell’Inter è stato Raoul Bellanova, che in 45 minuti di gioco contro l’Empoli lo scorso 23 gennaio fu bersagliato per errori tecnici dovuti anche alla forte pressione nei suoi confronti. I tifosi non sempre lasciano passare, non sempre perdonano ed Arnautovic per questo deve cambiare rotta. Soprattutto a San Siro, dove ha sbagliato l’impensabile sia con il Lecce che con il Verona.