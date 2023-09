Frattesi in Real Sociedad-Inter si conferma: altro ingresso decisivo

Real Sociedad-Inter ha visto un contributo decisivo di Frattesi. Entrato dalla panchina, l’ex Sassuolo ha coperto due ruoli e trovato un assist.

IMPATTO DECISIVO – Real Sociedad-Inter ha visto un contributo decisivo da Frattesi. Il centrocampista continua così la sua striscia positiva, iniziata con la doppietta in nazionale e proseguita col gol al Milan. L’ex Sassuolo con la Real Sociedad è entrato in campo al minuto 55, prendendo il posto di Asllani. E il suo esordio in Champions League ha visto nuovamente un impatto determinante.

DOPPIO RUOLO – Frattesi ha dovuto adattarsi a una situazione non semplice. In cui l’Inter era sotto nel punteggio e il gioco non stava funzionando. Questa è la sua heatmap presa da Sofascore:

Il numero 16 è partito nel suo consueto ruolo di interno destro, ma poi dal minuto 69 si è trovato a giocare da centrale di destra in una mediana a due con Barella. Uno sballottamento che poteva fargli perdere la rotta, specie all’esordio in Champions League in trasferta. E invece ha trovato la forza di diventare decisivo.

TOCCO DECISIVO – Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

In totale sono 21, con 12 passaggi realizzati all’83%, tra cui 2 lanci lunghi realizzati su 3. E un tiro, che poteva sembrare velleitario, ma si è trasformato in una giocata decisiva. La fortuna aiuta gli audaci, come si dice. Per Frattesi un passaggio chiave, una grande occasione creata, un assist. Decisivo, con personalità all’esordio in Champions League.