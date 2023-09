Thuram, il suo ingresso ‘ravviva’ l’Inter contro la Real Sociedad! Imprescindibile

Thuram è entrato al 55′ di Real Sociedad-Inter ed ha ravvivato la squadra con un paio di accelerazioni interessanti. Il francese è già imprescindibile

IMPRESCINDIBILE – Marcus Thuram si è preso l’Inter in poche settimane. L’attaccante francese, a suon di prestazioni e con due gol all’attivo, sembra già imprescindibile per l’11 di Inzaghi e la sfida contro la Real Sociedad di ieri è un indizio abbastanza importante in tal senso. Senza il francese in campo, complice anche il pressing asfissiante dei padroni di casa, l’Inter non è riuscita a creare alcuna occasione offensiva. L’atteggiamento di Arnautovic, e la serataccia di Lautaro Martinez, certamente non hanno aiutato la squadra che però, dall’ingresso di Thuram (e Frattesi e Dimarco) ha quantomeno iniziato a giocare.

CARATTERISTICHE – La velocità e la fisicità di Thuram si sposano perfettamente col tipo di gioco che vuole Inzaghi per l’Inter. E le prime 4 partite di campionato lo hanno ampiamente mostrato. Ieri sera, in Champions League, il francese non ha segnato ma ha certamente ha ridato vita ad un attacco dell’Inter che, sino a quel momento, era stato totalmente inconcludente.