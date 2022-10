Fiorentina-Inter, Inzaghi mai sconfitto con Italiano: i quattro precedenti

Fiorentina-Inter è anche la sfida tra Italiano e Inzaghi, la quinta in carriera. Nei quattro precedenti il tecnico nerazzurro non ha mai perso e certamente proverà a mantenere questo vantaggio

QUINTO INCONTRO – Fiorentina-Inter è anche la sfida tra i due allenatori, ovvero Vincenzo Italiano e Simone Inzaghi. I due si sono incontrati già quattro volte, due ai tempi di Spezia e Lazio e altre due con le attuali squadre. Nel primo incontro, datato 5 dicembre 2020, la Lazio di Inzaghi fece visita allo Spezia di Italiano imponendosi per 1-2 con le reti di Immobile e Milinkovic-Savic. Nell’aprile 2021 è la Lazio ad ospitare lo Spezia vincendo con lo stesso risultato firmato Lazzari e Caicedo.

Fiorentina-Inter, precedenti tra Italiano e Inzaghi: il tecnico nerazzurro finora mai sconfitto

Nel settembre 2021 sia Italiano che Inzaghi si trovano su panchine diverse, ossia Fiorentina e Inter. Il primo scontro al Franchi termina sul risultato di 1-3 per i nerazzurri che prima vanno sotto e poi reagiscono alla grande mandando in gol Darmian, Dzeko e Perisic. L’ultimo scontro risale al marzo 2022 e termina 1-1 a San Siro: in gol Torreira e Dumfries.