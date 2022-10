Igor: «Con l’Inter partita importante! Una vittoria dimostrerebbe una cosa»

Igor in vista di Fiorentina-Inter, match in programma alle 20.45 allo stadio Artemio Franchi (QUI le ultime), suona la carica. Il difensore brasiliano, intervenuto ai microfoni di lance.com.br, sottolinea che per la squadra di Italiano è importantissima la vittoria

RISPOSTA CERCASI – Igor in vista di Fiorentina-Inter sottolinea quanto per i viola sia fondamentale vincere: «Senza dubbio quella contro l’Inter è una partita importante. Una partita che, se si gioca bene e si ottiene la vittoria dimostra che, nonostante la situazione, hai una squadra qualificata che ha solo bisogno di aggiustamenti per mettersi sulla strada giusta. Penso che una vittoria sarebbe una risposta molto importante per noi».