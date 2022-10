FOTO – Inter, terza maglia pronta al debutto: «Una parola per descriverla»

Come lasciato intendere nelle ore precedenti a Fiorentina-Inter, la squadra nerazzurra scenderà in campo con la terza maglia presentata ufficialmente in settimana. Una maglia che il Social Media Manager del club descrive con una sola parola.

TERZA MAGLIA – Sarà proprio con la nuova maglia che l’Inter scenderà in campo questa sera contro la Fiorentina. La conferma arriva dalle foto pubblicate su Twitter, che mostrano proprio il kit presentato in settimana. “Una parola per descrivere la nuova terza maglia? Iniziamo noi: BRILLANTE” il commento del Social Media Manager del club.

Questo il post pubblicato a poco più di un’ora dal calcio d’inizio.