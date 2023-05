Dzeko si traveste da toro! E suona l’ottava contro il Milan

Edin Dzeko si conquista la copertina di Milan-Inter (0-2) in Champions League, firmando il gol del vantaggio. E proseguendo un trend molto positivo contro i rossoneri.

CAPOCANNONIERE – Era tra i protagonisti più attesi di Milan-Inter, e non ha deluso. Edin Dzeko certifica la fine del periodo no, che lo vedeva a secco da quasi quattro mesi. Prima della doppietta al Verona, infatti, l’ultimo gol del bosniaco risaliva proprio a un derby: il raddoppio nello 0-3 al Milan in Supercoppa Italiana (del 18 gennaio scorso). Ieri invece il Cigno di Sarajevo certifica di essere di nuovo un valore aggiunto per l’Inter. Firmando il vantaggio con una bellissima girata (qui gli highlights) e disputando in generale un’ottima prova. E proseguendo un felice trend contro i rossoneri.

IL (ROSSO)NERO SFINA – Lo dicevamo prima del derby di mercoledì, semifinale di andata di questa Champions League, e Dzeko non ha deluso. Con il gol dello 0-1, il numero 9 dell’Inter sale a 8 gol in carriera contro il Milan. Tre dei quali solo nei derby di questa stagione. Il bosniaco conferma così un ottimo feeling contro i rossoneri, che diventano – assieme al Bologna e al Sassuolo (prossima avversaria dell’Inter) – la sua seconda vittima preferita in Italia. A una sola lunghezza di distanza dall’Atalanta (avversaria alla penultima giornata di questa Serie A), con cui ha 9 reti all’attivo. Uno score positivo che i tifosi dell’Inter sperano che possa presto incrementarsi.