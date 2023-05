Dzeko si è sbloccato: l’Inter si gode la bellezza del suo Cigno

L’Inter ha giocato una partita straordinaria contro il Verona e ha vinto con una valanga di gol (vedi articolo). Tutto quello che ancora mancava è finalmente arrivato e la squadra di Simone Inzaghi, compreso lo stesso tecnico, si gode la bellezza del suo Cigno di Sarajevo.

SBLOCCO − L’Inter ha condotto contro il Verona una gara impeccabile (vedi articolo). Di dieci tiri verso lo specchio della porta, sei si sono trasformati in reti. Una valanga di gol quindi e solo buone notizie per questo turno infrasettimanale. Si aspettava una vittoria di carattere e i nerazzurri non hanno sbagliato l’appuntamento col successo. Tante sono state le giocate degne di nota e tanti i gol belli di cui poter parlare. La garra di Lautaro Martinez, l’eurogol di Hakan Calhanoglu, ma soprattutto i due gol di Edin Dzeko. Il numero 9 nerazzurro si è finalmente sbloccato e ha mostrato, ancora una volta, tutta la bellezza del Cigno di Sarajevo. L’Inter lo aspettava tanto, troppo. E stavolta ha risposto presente!

L’Inter ritrova Dzeko e si gode la bellezza del suo Cigno: avanti tutta da qui alla fine della stagione!

BELLEZZA − La bellezza di Edin Dzeko, nei gol e nelle giocate, è tornata a risplendere. In una notte in cui era necessario confermarsi, il Cigno non si è fatto attendere. Non solo una, bensì due pesanti reti. Quelle reti che sono state tante attese e che sono arrivate in un momento delicatissimo per la stagione dell’Inter. La speranza è che tutto questo adesso possa dare la carica giusta per i prossimi appuntamenti col destino. Si incomincia dalla Roma con il match di sabato pomeriggio e poi sarà subito semifinale di andata di Champions League contro il Milan (vedi articolo). Simone Inzaghi ha bisogno di tutti i suoi giocatori, dell’ambiente nerazzurro compatto. E sì, anche di Edin Dzeko che con le sue giocate e la sua classe non può far altro che incantare.