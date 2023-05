Inter, mancavano i gol. Le responsabilità erano solo di Inzaghi?

L’Inter ha ottenuto la terza vittoria consecutiva in campionato, tra Empoli, Lazio e Verona. La differenza con le passate giornate non dipende però da Simone Inzaghi, che in realtà ha cambiato poco e niente nel gioco.

GIOCO – Il gioco dell’Inter non è mai cambiato in queste settimane. Se non qualche movimento in più per Federico Dimarco verso il centro e una disposizione più funzionale per Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu a centrocampo Simone Inzaghi non ha fatto modifiche. La formazione è sempre diversa, le rotazioni sono obbligatorie ma ora portano risultati. Tanti stanno tornando in forma, tra cui Edin Dzeko, Romelu Lukaku e il regista croato. La partita col Verona è stata una replica di altre già viste in questa stagione, la differenza è solo una e non dipende dall’allenatore piacentino.

Inzaghi, responsabilità altrui

RESPONSABILITÀ – La differenza rispetto a Fiorentina, Salernitana, Spezia è semplicemente nella concretezza degli attaccanti. In quelle occasioni l’Inter ha tirato minimo venti volte verso la porta, ma ha segnato poco e niente perché i suoi giocatori non vivevano un periodo di forma adeguato, vedi Lukaku e gli errori a porta vuota. L’idea iniziale di Inzaghi è sempre stata lo stessa e l’Inter ha giocato bene anche quando ha perso. Mancava semplicemente il cinismo che oggi porta i nerazzurri a trovare reti da 30 metri con Hakan Calhanoglu o altre con Edin Dzeko. Veramente le responsabilità un mese fa erano solo del tecnico piacentino? Serve farsi delle domande, i meriti di questo exploit nel momento decisivo della stagione sono anche di Inzaghi. Con la Roma si potrebbe costruire un’ulteriore mattonella importante per la qualificazione in Champions League, tre punti allontanerebbero ancora le paure dell’Europa League e del quinto posto.