Dumfries, il Mondiale per rilanciarsi o per incassare? L’Inter riflette

Denzel Dumfries ha letteralmente portato l’Olanda agli ottavi di finale con una prestazione fenomenale. Per l’esterno nerazzurro 2 assist e il gol del definitivo 3-1. Questa performance fa pensare diverse cose. L’olandese potrà usarla come sprono per rilanciarsi anche con la maglia nerazzurra, oppure sarà solo una vetrina che l’Inter userà per racimolare soldi?

FUTURO – Denzel Dumfries vola con la sua Olanda verso i quarti di finale, nei quali incontrerà il suo compagno in nerazzurro Lautaro Martinez. L’esterno olandese è un perno inamovibile della formazione di Van Gaal. Ieri il numero 2 dell’Inter ha sfornato una prestazione incredibile (qui i dettagli). Due assist e un gol per Dumfries, che ha ricevuto il premio di MVP. Questa grande performance ha portato a diverse riflessioni sul futuro del giocatore nerazzurro. L’Inter è in una situazione economico finanziaria che rimane deficitaria, e la cessione di un giocatore rimane una priorità per salvaguardare le casse del club. Dumfries resta un titolare della squadra di Simone Inzaghi, ma non si sa per quanto. La speranza nell’immediato è che la prestazione di ieri possa in qualche modo aver rilanciato l’olandese, e che questo tornerà a splendere con la maglia dell’Inter dopo un periodo di difficoltà. Il club, però, si guarda intorno e potrebbe sfruttare la vetrina del mondiale per cercare di venderlo ad un prezzo maggiore.