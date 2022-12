Messi sta con Lautaro Martinez: «È importantissimo per noi, vive di gol!»

Lionel Messi dopo la vittoria contro l’Australia e dunque la qualificazione agli ottavi di finale della Coppa del Mondo, ha sottolineato l’importanza di Lautaro Martinez per l’Argentina. Di seguito le sue parole riportate da TyC Sports.

IMPORTANTE – Lautaro Martinez non ha ancora trovato il gol in questo Mondiale e di recente ha anche perso il posto da titolare a discapito di Julian Alvarez, ma Lionel Messi dopo la partita ha sottolineato l’importanza dell’attaccante dell’Inter per l’Argentina: «Lautaro Martinez è un giocatore importantissimo per noi, è un attaccante e quindi vive di gol. È importante che stia bene per quello che verrà».