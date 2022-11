Dumfries, che tonfo con la Juventus! Inter, è insostituibile? Le alternative

In una delle peggiori prestazioni della stagione dell’Inter Dumfries non trova lo spunto per migliorare la serata. Le ultime partite dell’olandese sono da dimenticare, dopo la Juventus si può riflettere sul suo impiego.

POCA TECNICA – Nella sconfitta di domenica sera dell’Inter contro la Juventus uno dei peggiori (vedi pagelle), se non il peggiore, è stato proprio Denzel Dumfries. L’esterno olandese ha sciupato la chance più clamorosa della gara a fine primo tempo e ha forse permesso così ai bianconeri di passare in vantaggio. Gli errori tecnici di Dumfries sono ormai un’abitudine per il supporter interista, anche se la pazienza comincia a vacillare. La stagione dell’ex PSV Eindhoven non era iniziata affatto male: il gol decisivo a Lecce, l’assist a Roma contro la Lazio e tante buone prestazioni. La prestanza fisica gli permetteva di sovrastare gli avversari, ora non più. La forma non è la stessa e la tecnica non gli permette di sopperire a questa problematica. Simone Inzaghi può cominciare a pensare a nuove soluzioni: Dumfries non è indispensabile e soprattutto non è e non sarà mai Achraf Hakimi. Matteo Darmian ha dimostrato più volte di saperlo sostituire in maniera eccelsa, sfruttando la sua spiccata capacità difensiva. Anche Raoul Bellanova negli spezzoni di gara disputati e contro il Bayern Monaco ha fatto vedere notevole coraggio. Punta sempre l’uomo, non ha paura di correre sulla fascia e arriva spesso al cross. Dumfries non fa più questo, gioca di appoggio senza mai cercare la corsa e questo limita enormemente il 3-5-2 di Inzaghi, ora costretto a pensare sulle possibili alternative.