Prima Pagina IN Edicola: Marotta, avviso a Inzaghi! Inter, big evitate

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Coppe, si può! Ottavi Champions League: Nyon sorride alle nostre, solo il Diavolo pesca male. Napoli con l’Eintracht Francoforte, Inter col Porto, rischio Conte per il Milan.

TUTTOSPORT

Inter: l’AD duro dopo la sconfitta di Torino. Marotta, avviso a Inzaghi: «Troppi gol presi». In Champions League, Napoli e Inter evitano le big: contro Eintracht Francoforte e Porto si può fare.