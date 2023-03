De Vrij, anche con l’Olanda una panchina. Grande delusione

L’involuzione nelle prestazioni di Stefan de Vrij non è una novità, ma fa rumore quando viene notata anche dal nuovo Ct dell’Olanda Ronald Koeman. Il cambio allenatore non ha reso la vita del difensore più facile.

PANCHINA – Tanta panchina nel 2023 per Stefan de Vrij. Il difensore dell’Inter è diventato ormai il vice di Francesco Acerbi e non è mai presente da titolare nelle partite più importanti, come quelle con il Porto in Champions League. In Portogallo il calciatore è subentrato per i problemi di Matteo Darmian e Alessandro Bastoni, ma i suoi compagni stavano per pagare a caro prezzo l’incomprensione tra lui e Milan Skriniar. Il cambio allenatore in Nazionale non ha modificato le gerarchie. Ai Mondiali de Vrij non ha toccato il campo, il Ct dell’Olanda era Louis van Gaal. Nella prima partita di qualificazione ai prossimi Europei il calciatore è rimasto fuori, nonostante il tecnico fosse Ronald Koeman. Cambiano le sue guide ma non l’intepretazione della sua carriera: il calo è chiaro.