FOTO – Guarino pensa al futuro: «Supereremo la delusione»

L’Inter Women ha perso lo spareggio Champions League in campionato contro la Juventus, complici gravi errori arbitrali come spesso accade con le bianconere. Rita Guarino ha commentato in questo modo su Twitter in vista del futuro.

FUTURO – Il 3-1 contro la Juventus ha dato una grande botta all’Inter Women di Rita Guarino. Il sogno Champions League sembra definitivamente tramontato, la distanza in classifica di Serie A Femminile è ormai proibitiva. L’allenatrice nerazzurra ha pubblicato su Twitter una foto, commentando in vista del futuro.

Tanta amarezza, ma anche un augurio per le prossime sfide da affrontare al più presto.