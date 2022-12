Darmian, la soluzione tattica ideale di Inzaghi per l’Inter! Cambiamenti

L’Inter ha vinto la sua ultima amichevole contro il Sassuolo per 1-0. Nel match di Reggio Emilia Simone Inzaghi ha cambiato nuovamente ruolo a Matteo Darmian, che risulta ormai la soluzione tattica ideale del tecnico per la sua squadra.

MODIFICHE – L’Inter dispone di un tassello estremamente utile per la sua squadra. Si tratta proprio di Matteo Darmian, arrivato qualche anno fa dal Parma e vera sorpresa delle ultime stagioni nerazzurre. Propensione al sacrificio, corsa, copertura e cattiveria che hanno convinto sia Antonio Conte prima che Simone Inzaghi poi. L’esterno è in scadenza di contratto a giugno del 2023, ma la dirigenza sembra avere le idee chiare sul futuro (vedi articolo). Darmian è indispensabile nonostante l’età e merita ancora fiducia. Durante l’amichevole contro il Sassuolo, l’ultima dell’anno e di questo mese di stop per i Mondiali, il calciatore ha occupato un nuovo ruolo. L’ennesima soluzione che il tecnico piacentino trova per il suo pupillo.

Darmian, quante possibilità!

DUTTILE – La duttilità è sicuramente la sua caratteristica più importante e utile per l’Inter. Simone Inzaghi ha sfruttato le possibilità fornite da Darmian e lo ha utilizzato in diversi ruoli. La sua posizione ideale è ovviamente quella di esterno destro, ma durante la stagione l’allenatore piacentino ha trovato nuove soluzioni. Lo ha fatto giocare a sinistra, sostituendo Federico Dimarco per dare maggiore copertura, ma anche in difesa sul centro-destra, per far rifiatare Milan Skriniar contro il Bayern Monaco in Champions League. Nell’amichevole con il Sassuolo Darmian è entrato a 20 minuti dalla fine e ha disputato la partita da difensore di sinistra della linea a 3. Si tratta del quarto ruolo diverso che occupa e questo è un chiaro segnale di fiducia da parte di Inzaghi. Il tecnico ritiene affidabile Darmian per qualsiasi situazione e non è escluso che nella prossima stagione l’esterno cambi definitivamente la porzione di campo in cui giocare, anche considerando la situazione rinnovi nella retroguardia.