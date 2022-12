Marotta: «Inter, un 2023 da protagonisti! Augurio? Ciliegina Scudetto»

Beppe Marotta ha parlato del 2022 dell’Inter con il rammarico Scudetto, ma l’AD vola verso un nuovo anno ricco di soddisfazioni. Manca lo Scudetto come ciliegina

CILIEGINA − Marotta ha parlato dopo Sassuolo-Inter: «Annata positiva ma rimane il rammarico per lo scudetto. Comunque è stata una stagione che ci ha visto crescere. Una squadra come l’Inter deve avere grandi prospettive vincenti, non è arroganza ma il blasone del club lo richiama. Bisogna fare una stagione da protagonisti. L’augurio che faccio ai tifosi dell’Inter è che il 2023 ci possa regalare la ciliegina che è mancata nel 2022».